Nesli tükenen vaşak Hakkari'de görüntülendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi
Hakkari Çukurca'ya bağlı Kazan Vadisi'nde yolda yürüyen vaşağı fark eden Orhan Yıldız, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, Yıldız'ın ıslık çalarak hayvanı kısa süreliğine durdurduğu, ardından vaşağın sakin bir şekilde yoluna devam ettiği görüldü.
Bölge sakinleri, vaşağın Çukurca'da nadiren görülen ve türünün en büyüklerinden biri olduğunu belirtti.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.