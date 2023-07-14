Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında

"AKDENİZ'DE VATOZLARIN YAŞAM ALANI İYİCE DARALDI"

Vatozların zararsız olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Av baskısının çok olması ve habitat bozulması nedeniyle Akdeniz'de, vatozların yaşam alanı iyice daraldı. Çoğu kırmızı listede yer alıyor. Akademik çalışma için yaptığımız çalışmada tesadüf üzerine dişi ve erkek bireyin çiftleşmesini görüntüledik. Çok ender bir durum. Falezlerin altında oldukça fazla var ve buraya ağ atılmaması gerekiyor. Balıkçılarımız bu türleri yakaladıkları zaman bırakmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız denk geldiğinde korkmasın. Bunlar zararsız ve insanı görünce kaçıyorlar zaten" diye konuştu.