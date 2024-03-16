Nesli tehlike altında olan su kuşu tepeli pelikan görüntülendi

Küresel ölçekte nesli tehdit altında olan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaşam alanlarındaki iyileştirme çalışmalarıyla ve eylem planlarıyla korumaya alınan kuş türlerinden tepeli pelikan, iriliği ve uzun gagasıyla büyük su kuşları arasında yer alıyor.