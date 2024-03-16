Nesli tehlike altında olan su kuşu tepeli pelikan görüntülendi
İriliği ve uzun gagasıyla öne çıkan nesli tehlike altındaki tepeli pelikan, İzmir'deki Alsancak İskelesi'nde avlanırken görüntülendi
- 1
Küresel ölçekte nesli tehdit altında olan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaşam alanlarındaki iyileştirme çalışmalarıyla ve eylem planlarıyla korumaya alınan kuş türlerinden tepeli pelikan, iriliği ve uzun gagasıyla büyük su kuşları arasında yer alıyor.
- 2
Balık zengini sularda ve açık denizlerde beslenen tepeli pelikan, İzmir'deki Alsancak İskelesi'nde avlanırken görüntülendi.
- 3
Ege Denizi’nde avladığı balıklarla beslenen tepeli pelikan sonrasında bir süre denizde zaman geçirdi.
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9