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        Haberler Yaşam Nesibe İsminin Anlamı Nedir? Nesibe İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Nesibe isminin anlamı nedir? Nesibe ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimler çeşitli anlamlara sahiptir. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Nesibe isminin de farklı anlamları vardır. İşte Nesibe adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 01:43 Güncelleme: 23.12.2023 - 01:43
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        Nesibe isminin anlamı
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        İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Nesibe ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Nesibe isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        NESİBE ADININ ANLAMI NEDİR?

        Nesibe ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nesibe ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Nesibe adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

        NESİBE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

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        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Nesibe ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Soyu olan, soylu.
        • Kökü, soyu temiz.

        NESİBE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Nesibe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nesibe adını koymak caizdir.

        NESİBE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Nesibe ismini kullanan 22.725 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Nesibe ismini kullanan 2.908 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Nesibe ismini kullanan 1.061 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Nesibe ismini kullanan 1.188 kişi bulunmaktadır.

        NESİBE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Nesibe adını taşıyan insanlar inatçı yapıya sahiptirler. Bazen dediğim dedik tavırları ve inatlaşmaları, onları anlaşılmaz bireyler gibi gösterebilir. Aslında çok hoşgörülü ve anlayışlı insanlardır. İkili ilişkilerinde partnerlerine çok değer verirler, ince fikirleri sayesinde gönül almayı çok iyi becerirler. İş yaşamında çalışkandır ve hırslıdırlar. Planlı ve organize şekilde işlerini ilerletirler. Sevdikleri meslekte zirveye ulaşırlar.

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        Olumlu yönleri

        Kendine güveni tam olan, rekabetten korkmayan, kararlı, enerjik, açık sözlü, fikrini açıkça ifade edebilen, mert, girişimci, cesur, risk almaktan korkmayan, hızlı öğrenen, amacına uygun hareket eden, önderlik etmeyi seven, maceraya atılmaktan korkmayan, yenilikleri seven, hareketli, samimi, lider, atılgan, cömert, güçlü, deneyimlerinden ders çıkaran.

        Olumsuz yönleri

        Karamsar, kolay etki altında kalan, çabuk değişen fikirler, disipline olmakta zorlanan, kırılgan, zora gelemeyen, şartlara göre çabuk yön değiştiren.

        NESİBE İSMİNİN HARF ANALİZİ

        Kişiye Nesibe ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

        N : Sağduyulu bir özelliğe sahip olduğunu çağrıştırır, n harfi fena değildir.

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        E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır, soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

        S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.

        İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

        B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

        E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır, soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

        NESİBE İSMİNE BENZER İSİMLER

        Nesibe isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı üçtür.

        Nesibe ismine uygun ikinci isimler

        Nesibe Rana

        Nesibe isminin anagramı

        Sebine

        İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

        Nesime , Nesife , Nesiye

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Neslihan , Nesrin , Neslişah , Nesli , Neslinur , Nesligül , Nesteren

        Son dört harfi ses uyumu olan isimler

        Hasibe , Nasibe , Kasibe

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Habibe , Necibe , Edibe , Katibe , Tayyibe , Rakibe , Sahibe

        Nesibe ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

        Nesib , Nesim , Nesimi , Nesip , Nesil , Nesir , Nesrullah , Nesif , Nesreddin , Nesiman , Nesefi

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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