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İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Müge ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Müge isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MÜGE ADININ ANLAMI NEDİR?

Müge ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Müge ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Müge adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

MÜGE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

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TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Müge ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

İnci çiçeği.

Beğenilen, ilgi gören.

Çiçekli bir süs bitkisi.

Ay gibi güzel olan.

MÜGE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Müge ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Müge adını koymak caizdir.

MÜGE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Müge ismini kullanan 14.109 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Müge ismini kullanan 4.063 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Müge ismini kullanan 1.208 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Müge ismini kullanan 1.789 kişi bulunmaktadır.

MÜGE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Müge adını taşıyan insanlar merhamet duyguları ve kalp gözleri çok açıktır. Sezgisel hareket ederler ve genelde tahminlerinin çoğu doğru çıkar. Yaşamlarında şansları çok açıktır, her zaman dört ayak üstüne düşerler. İş hayatlarında başarılıdırlar kendi sevdiği işi yaptıklarında çabuk yükselişe geçerler. Eşlerine ya da partnerlerine karşı çok ilgililerdir ve kendileri de oldukça ilgi beklerler. Duygusaldırlar ve asla duygularını açığa vurmaktan çekinmezler.

Olumlu yönleri

Yaratıcı, arkadaş canlısı, tarafsız, yumuşak, estetik kaygıları yüksek, sosyal, hoşgörülü, huzuru seven, duyarlı, sevecen, sanatsal, tatlı dilli, dengeli, nezaketli, eğlenmeyi seven, adil, zevk sahibi, uyumlu, iyimser, uzlaşmacı, ılımlı, zarif.

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Olumsuz yönleri

Aşırı detaya önem veren, zor affeden, aşırı sorgulayan, kuşkucu, aşırı titiz, zor memnun olan.

MÜGE İSMİNİN HARF ANALİZİ

Kişiye Müge ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

Ü : Engellerle mücadele eden anlamını çağrıştır ,olmaması iyidir.

G : İnatçı kişilik, gerginlik çağrıştırır, g harfinin olması iyidir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır, soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

MÜGE İSMİNE BENZER İSİMLER

Müge isminde bulunan harf sayısı dört, hece sayısı ikidir.

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Büge , Aybüge

Müge ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

Mügdet , Mügabil , Büge , Mete , Maşide , Mirze , Muaviye , Mücadele

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