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        Haberler Dünya Netanyahu'dan Trump'a çağrı | Dış Haberler

        Netanyahu, Trump'a Orta Doğu'daki 'zaferi' tamamlama çağrısı yaptı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde paylaştığı videolu mesajında Orta Doğu'yu değiştirmeye devam ettiklerini ve buna devam edeceklerini ifade etti. Netanyahu ayrıca 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la olan telefon görüşmesinden de bahsetti. Netanyahu Trump'a İran ve vekil güçlerine karşı 'zaferin' tamamlanması gerektiğini belirtirken Trump'tan destek mesajı aldığını bildirdi. Netanyahu görüşmeyi; sıcak, dostça ve çok önemli olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 19:46 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:24
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        Netanyahu'dan Trump'a çağrı
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ele alınırken Netanyahu, Trump'tan destek talep ederek "İran'a ve vekil güçlerine karşı zaferi tamamlamamız gerekiyor." dedi. Donald Trump ise Netanyahu'ya destek mesajı verdi.

        Hamas, Hizbullah ve Beşar Esad'ın güç kaybetmesinin ardından İran'a yönelik bir saldırının olacağına dair İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan da işaretler gelmeye başladı. Katz, İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'a yönelik bir saldırıya hazırlandığını bildirdi

        Donald Trump geçtiğimiz hafta Time Dergisi'ne bir röportaj vermiş ve İran ile savaş ihtimalinin olduğunu belirtmişti. Donald Trump ayrıca Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin göreve başlama tarihi olan 20 Ocak 2025'ten önce serbest bırakılmaması hâlinde Orta Doğu'yu cehenneme çevireceğini söylemişti.

        Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerini geliştirmeye çalışan Netanyahu ve ekibi şimdiye kadar çağrılarına olumlu yanıt aldı.

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