Nesibe Aydın: 96 - NKA Universitas PEAC: 62

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Ewa Matuszewska (Polonya), Maka Kupatadze (Gürcistan)

Nesibe Aydın: Coates 11, Eldas 10, Nacickaite 15, Snytsina 26, Thomas 16, Gülşah Duman 10, Hülya Çoklar 6, Merve Uygül 2, Gizem Kaymaz

NKA Universitas PEAC: Dudasova 8, Kiss 16, Marshall 9, Nelson 15, Wentzel 2, Szucs 3, Brajkovic 6, Selcova 3

1. Periyot: 30-18

Devre: 52-28

3. Periyot: 74-44