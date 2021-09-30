Neşeli Günler filmindeki Ziya karakteri Erzurum'da gerçek oldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Mutlu Yıldırım, 1999 yılında seyyar satıcılığa başladı.
DHA'nın haberine göre kendisine ait seyyar tablası ile cadde ve sokakları dolaşarak iç çamaşırı, çorap, kazak gibi ürünler satan Yıldırım, 2004 yılından itibaren yaptığı güldüren sunumuyla ilgi çekiyor.
Sattığı her ürünle ilgili bir espri söyleyen Yıldırım'ı görenler ilgiyle izliyor.
Neşeli Günler filminde rol alan Şener Şen'in jilet satış yaptığı sahneyi anımsatan haliyle vatandaşları güldüren Yıldırım, çok iyi tepkiler aldığını söyledi.
Şener Şen'e benzetenlerin çok olduğunu ifade eden Yıldırım, "Uzun yıllardır ticaretle uğraşıyorum. 2004 yılında bir poşetle bir kaç gömlekle 'Rika rika harika, bir dakika, dar kesim dik yaka' diyerek bu işlere başladım. Şu andaki geldiğimiz nokta çocuk arabasındayız. İnşallah umutluyuz daha güzel şeyler olacak. Esnaf arkadaşlarımın yanına uğruyorum. Bazen esprilerimle, güzel reklamlarıma insanlar gülüyorlar, seviyorlar. Sempatik buluyorlar bizi. Bütün arkadaşlarıma, müşterilerime teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde videolar çektim, espriler yaptım. Sahada olsun, sosyal medyada olsun. Çok güldüler, çok güzel tepkiler aldım. İnsanları güldürmek de çok güzel bir şey. Vatandaşlar beni Fenerbahçeli Cemil Turan'a, yabancı ünlüleri sayarak sattığı jilet satan Şener Şen'e ve Kemal Sunal'ın esprilerine benzetiyorlar bazı esprilerimi. Tabi benim önceliğim doğal ve orijinal davranmak. Zaten doğal olduğum için seviliyor, tutuluyorum" diye konuştu.
Erzincankapı semtinde satış yapan Mutlu Yıldırım'ı beğenerek izlediğini söyleyen Bekir Dağ, "Yıllardan beri Mutlu abimiz de küçük arabasıyla iç çamaşırı, çorap tarzı şeyler satarak ve belli başlı esprileriyle bizleri güldüren bir abimizdir. Yaptığı esprilerle herkesin yüzünde tebessüm oluşturur. Moralimiz bozuk dahi olsa Mutlu abimizi gördüğümüz zaman ister istemez biz de tebessüm etmek zorunda kalıyoruz. Herkes tarafından sevilen bir abimiz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!