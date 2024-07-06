Diyarbakır'da olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Neşe Şimşek (39), dün gece oturduğu evine geldi.

EŞİNDEN HABER ALAMADI KOMŞULARI ARADI

DHA'da yer alan habere göre babasının evinde kalan ve ayağı kırık olan Y.Ş. ise eşini sabah aradı, ancak cevap alamayınca da komşularına ulaştı.