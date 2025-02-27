Nergis Kumbasar’dan, sahte hesap uyarısı: Bu ben değilim - Magazin haberleri

Nergis Kumbasar’dan, sahte hesap uyarısı: Bu ben değilim - Magazin haberleri

Son dönemde artan sosyal medya dolandırıcılığına ünlü oyuncu Nergis Kumbasar da maruz kaldı. Adına açılan sahte bir hesap üzerinden mesajlar atıldığını fark eden Kumbasar, takipçilerini uyararak durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

REKLAM advertisement1 Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşan Nergis Kumbasar, şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar, bu ben değilim. Yine birileri hesabıma girip mesajlar atmış. Ben değilim."

REKLAM "ANNEM YİNE HACKLENDİ GALİBA" Öte yandan, Nergis Kumbasar'ın Mehmet Ali Erbil ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde annesinin yaşadığı bu durum hakkında bir paylaşımda bulundu. Yasmin Erbil; "Annem yine hacklendi galiba, delireceğiz artık. Dün de hesabı askıya alınmıştı, sonra halletmiştik. Ne oluyor, anlamıyoruz" demişti.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto