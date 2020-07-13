‘C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız’, İstanbul'da Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntülendi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından mart ayında keşfedilen ve adını ‘NEOWISE’ teleskobundan alan ‘C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız’, İstanbul'da Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntülendi.

Kuyruklu yıldız, Güneş sistemi dışına çıkmaya devam ettiği ağustos ayı ortalarına kadar Kuzey Yarım Küre'den görülebilecek.

NASA'dan araştırmacılara göre, Neowise kuyruklu yıldız yaklaşık 5 kilometre çapında. Bilim insanları, Neowise'ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4.6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğunu söylüyor.