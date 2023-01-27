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'Neonist By Devrim Erbil' sergisi açıldı

Resmin şairi Devrim Erbil’in dünyaca ünlü İstanbul eserlerinin yeni serisi 'Neonist By Devrim Erbil', 2 Nisan'a kadar The Stay Boulevard'da sanatseverlerle buluşacak.

Giriş: 27.01.2023 - 04:35 | Güncelleme: ABONE OL
'Neonist By Devrim Erbil' sergisi açıldı
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in en geniş NFT koleksiyonunu orijinal, giclee ve limitli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturan ve Renko London organizasyonu, Renk Erbil küratörlüğünde hayata geçen Neonist by Devrim Erbil sergisi, Erbil Kare ve The Stay Boulevard Nişantaşı proje ortaklığıyla açıldı. Devrim Erbil Neonist serisi sanatçının klasikleşmiş İstanbul konseptlerini neon renklerle yenilemesinden doğuyor, aynı zamanda yeni dijital sanat akımı NFT serileri ile sanatçının en kapsamlı NFT serisi olarak dikkati çekiyor.

Neonist by Devrim Erbil sergisi, sanatçının ilk kez Londra’yı resmettiği ‘Londra Bir Rüya Gibi’ eseri ve limitli serilerinin yer aldığı ve Londra’da on binlerce kişi tarafından ziyaret edilen sergisinden sonraki en geniş NFT koleksiyonunu içeriyor. Sergi, hepsi neon konsept içeren, NFT edisyonlarla birlikte toplam 321 parça koleksiyonu sanatseverlerle buluşturuyor.

Serginin “masterpiece” eseri 120 cm/180 cm Neon Istanbul yağlı boya tablosunun NFT versiyonu Amerikalı ünlü dijital sanatçı Silly Gabe ve Devrim Erbil’in ortak çalışmasıyla üretiliyor. Daha önce London Like A Dream eserinde de birlikte çalışan iki ünlü sanatçı, Londra sonrasında İstanbul konseptinde yeni bir çalışmaya imza atıyor.

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