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DenizBank’ın ekosistem içerisinde katma değerli işler oluşturmak ve bu amaçla girişimcilere destek vermek üzere hayata geçirdiği iştiraki NEOHUB ile bankanın eğitim platformu Deniz Akademi, Girişimcilik Sertifika Programı gerçekleştirdi.

Program, yedi uzman eğitmenin A’dan Z’ye girişimcilik üzerine verdiği dersler ile toplam 10 hafta devam etti.

Katılımcıların programda, ihtiyaçları ve hedeflerine göre özelleştirilmiş gelişim haritalarına uygun mentor desteği aldıkları açıklanırken, 9 modülde toplam 480 dakika eğitimi tamamlayanların, Demo Day etkinliğinde yatırımcı sunumları ile jürinin karşısına çıkarak mezun olduktan sonra sertifikalarını NFT formatında aldıkları bildirildi.

NEOHUB’ı, yurt dışına açılmayı hedefleyen start-up ve girişimcileri network ve deneyim bazlı desteklemek üzere kurduklarını kaydeden NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, "Son dönemde popülerleşen ve giderek daha da adını duyacağımız blokzincir (blockchain) teknolojisinin bizlere kazandırdığı NFT’ler (Non-Fungible Token), dijital bir varlığın özgün ve değiştirilemez şekilde saklanarak, transfer edilebilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede 38 şanslı 'denizcimiz', ömür boyu kaybolmayacak, hatta torunlarına miras bırakabilecekleri sertifikalarına kavuştular. Girişimcilik ekosisteminin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.