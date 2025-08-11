Habertürk
        Nemrut'ta uzun pozlama tekniğiyle yıldızları fotoğrafladı

        Nemrut'ta uzun pozlama tekniğiyle yıldızları fotoğrafladı

        Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde uzun pozlama tekniği ile Samanyolu ve yıldızları fotoğrafladı. Önen, bölgede ışık kirliliği olmadığı için Nemrut'un doğa ve uzay gözlemciliği yapanlar için açık fotoğraf stüdyosu niteliği taşıdığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 15:25 Güncelleme: 11.08.2025 - 15:25
        • 1

          Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların yeni gözdesi haline geldi.

        • 2

          Yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin zaman zaman elle besledikleri ayılarla ilgili de gündeme gelen ve bu konuda sık sık uyarılarda bulunan BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, uzun pozlama tekniği ile Samanyolu ve yıldızlı gece fotoğrafları da çekti.

        • 3

          "YÜZLERCE YILDIZ IŞILDIYOR"

          Uzun yıllardır uzay ve doğa gözlemi yapan Dr. Önen, Nemrut'un hem kamp yapmak hem de gökyüzündeki yıldızları pozlamak isteyenler için açık fotoğraf stüdyosu niteliği taşıdığını söyledi.

        • 4

          Meraklılarını bölgeye davet eden Dr. Önen, “Nemrut yüksek rakımlı ve ışık kirliliğinden uzak olması nedeniyle yıldız gözlemi ve astrofotoğrafçılık için oldukça elverişlidir. Özellikle, Samanyolu galaksisi haziran, temmuz ve ağustos aylarında gökyüzünde çok daha net görülebiliyor.

        • 5

          Bu aylarda Samanyolu'nu izlemek ve fotoğraflamak için ideal atmosfer koşulları oluşuyor. Şehirden uzaklaştığınızda çıplak gözle yüzlerce yıldız ışıldıyor, teleskop ve dürbün yardımıyla ise çok daha fazlasını görebiliyoruz” dedi.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
