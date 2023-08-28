Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Nemrut Kalderası ziyaretçilerine boz ayı sürprizi

        Nemrut Kalderası ziyaretçilerine boz ayı sürprizi

        Hafta sonunu Tatvan'daki Nemrut Krater Gölü'nde geçirmek isteyen ziyaretçiler, boz ayı sürpriziyle karşılaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:44 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Biyoçeşitliliğiyle dikkati çeken bölge, boz ayılara da ev sahipliği yapıyor.

        • 2

          Hafta sonu için Nemrut Kalderası'nı tercih eden ziyaretçiler, boz ayılarla karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

        • 3

          Krater gölüne giden yolda bir grup boz ayı gören ziyaretçiler, araçlarını durdurarak görüntü aldı. Bazı ziyaretçilerin ayılara yiyecek attıkları görüldü.

        • 4

          Ziyaretçilerden Akgöl çifti, ayıları gördüklerinde yaşadıkları heyecanı anlattı.

        • 5

          Eşiyle birlikte bölgeyi gezmek için Diyarbakır'dan geldiklerini belirten Hamdullah Akgöl, daha önce burada ayıların yaşadığını duyduklarını ancak onları görmeyi beklemediklerini söyledi.

        • 6

          Göle yaklaştıklarında ayıları gördüklerini ve çok şaşırdıklarını belirten Akgöl, "Pencereyi açıp seslendim, bana doğru geldiler. Aracımın yanına gelip ayağa kalktılar. O esnada hem bir korku hem bir mutluluk vardı, çok tuhaf bir duyguydu. İlk defa onların doğal ortamına girdik" dedi.

        • 7

          Seda Akgöl de çok güzel ve farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek, "Doğayla iç içe olmak zaten çok güzel. Temas halinde bulunmasak bile bu kadar yakından onlarla göz göze gelmek çok farklı bir deneyimdi" diye konuştu.

        • 8

          İnsanların kalabalık olduğu bir ortamda ayıları görmeyi beklemediklerini dile getiren Seda Akgöl, "Ormanlık alana girdiğimiz andan itibaren hemen karşılaşmak çok büyük bir sürpriz oldu, hiç beklemiyordum. Hatta o sırada ormanlık alanın içerisinde ilerlerken yolu kameraya alıyordum.

        • 9

          Birden Hamdullah, 'ayı var' deyince neye uğradığımızı şaşırdık, bir duralım, bekleyelim, yanımıza gelecekler mi diye merak ettik. Sonra geldiler yanımıza. Güzeldi, farklı bir deneyimdi. Onlarla iç içe olmak güzel bir duyguydu. Ürkütücü yanı da vardı ama yine de güzeldi" ifadelerini kullandı.

        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Devlerin Antonio savaşı!
        Devlerin Antonio savaşı!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Habertürk Anasayfa