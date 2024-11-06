Nemrut Kalderası onlarca yırtıcıya ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Bu türler arasında hem havada uçuşan kuşlar hem karada yaşayan memeliler hem de su kenarında ve içinde bulunan çeşitli canlıların yer aldığını ifade eden Önen, Krater Dağı'nın zengin ekosisteminin bu canlıların yaşam alanları için ideal bir ortam sunduğunu belirtti.