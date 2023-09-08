Nemrut Kalderası'ndaki boz ayılar ilgi görüyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, boz ayılarıyla ilgi görüyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülü alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, buz mağarası, lav kalıntıları, zengin ve endemik bitki örtüsüyle ilgi görüyor.
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Kaldela bunun yanı sıra başta boz ayılar olmak üzere biyoçeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor.
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Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne gelen yerli ve yabancılar ile bölgede piknik yapanlar, kalderada karşılaştıkları boz ayılara ilgi gösteriyor.
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