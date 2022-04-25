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Nehir Erdoğan'dan 'Renan Kaleli' açıklaması: Şehir efsanesi!

Nehir Erdoğan'dan 'Renan Kaleli' açıklaması: Aşk yaşadığımız bir şehir efsanesi!

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Nehir Erdoğan, muhabirlerin ressam Renan Kaleli ile alakalı sorularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Bir şehir efsanesidir aldı başını, gidiyor. Renan benim sevgilim değil. Hiçbir zaman birlikte olmadık" dedi

25.04.2022 - 09:16 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nehir Erdoğan, önceki akşam aralarında Mustafa Denizli ve Hıncal Uluç gibi isimlerin bulunduğu arkadaş grubu ile Nişantaşı'ndaki bir mekanda hasret giderdi.

    Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Çok güzel bir gece oldu benim için." açıklamasını yaptı.

  • "TADINDA BİTTİ"

    Erkan Petekkaya ile başrolü paylaştığı 'Sana Söz' adlı dizinin final yapmasıyla alakalı konuşan oyuncu, "Çok keyif aldığım bir işti. Güzel anılar biriktirdim. Tam tadında bitti." ifadelerini kullandı.

  • FİLM MÜJDESİ

    Yakın zamanda bir sinema filmi ile beyazperdede olacağının müjdesini veren Nehir Erdoğan, "Yaz aylarında çekimleri başlayacak." diyerek, detay vermekten kaçındı.

  • "AŞK YAŞADIĞIMIZ BİR ŞEHİR EFSANESİ!"

    Muhabirlerin, "Renan Kaleli ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan ise, "Arkadaşlar bir şehir efsanesidir aldı başını, gidiyor. Renan benim sevgilim değil. Hiçbir zaman Renan ile birlikte olmadık. Bu haberleri her yazdığınızda ve ben evimde bu haberleri okuduğumda kahkaha atıyorum. Renan benim çok yakın arkadaşım." açıklamasını yaptı.

    Ünlü oyuncu, böylelikle Kaleli ile hakkında çıkan 'aşk' dedikodularını yalanlamış oldu.

  • Nehir Erdoğan

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