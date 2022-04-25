"AŞK YAŞADIĞIMIZ BİR ŞEHİR EFSANESİ!"

Muhabirlerin, "Renan Kaleli ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan ise, "Arkadaşlar bir şehir efsanesidir aldı başını, gidiyor. Renan benim sevgilim değil. Hiçbir zaman Renan ile birlikte olmadık. Bu haberleri her yazdığınızda ve ben evimde bu haberleri okuduğumda kahkaha atıyorum. Renan benim çok yakın arkadaşım." açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu, böylelikle Kaleli ile hakkında çıkan 'aşk' dedikodularını yalanlamış oldu.