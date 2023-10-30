Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.749,99 %0,57
        DOLAR 28,2324 %0,13
        EURO 29,8742 %0,23
        ALTIN 1.810,41 %-0,37
        FAİZ 34,17 %-1,33
        GÜMÜŞ GRAM 20,99 %0,13
        BITCOIN 34.471,00 %-0,35
        GBP/TRY 34,2320 %0,15
        EUR/USD 1,0576 %0,11
        BRENT 88,95 %-1,69
        ÇEYREK ALTIN 2.960,02 %-0,37
        Haberler Ekonomi Emlak Nef’ten Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına mektup - Emlak Haberleri

        Nef’ten Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına mektup

        Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilk günü 30 Ekim 1923'te kaleme aldığı mektuptan ilham alan Nef, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk gününde yayınladığı mektupta, "Aldığımız emanetle borcumuz geleceğe" diyerek, Cumhuriyet'e bağlılığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına mektup
        ABONE OL
        ABONE OL

        “Yılmamak, kalkınmak, ilerlemek, milli egemenliğe dayalı, uygar ve özgür bir toplum oluşturmak ve bu büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bu ana kadar bu ideali koruyarak geldik. Bundan sonra daha hızlı yürümek zorundayız. Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim.”

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ekim 1923’te, Cumhuriyeti ilan ettikten bir gün sonra, bu mektubu kaleme aldı.

        Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin aydınlık geleceğe uzanan yolculuğunda, “büyük görevin” sorumluluğu ve onuru ile hareket eden Nef, Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı mektuptan ilhamla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk gününde anlamlı bir mektup yayınladı.

        Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ekim 1923 tarihli mektubunu tek bir kişi için değil, bir ulus için kaleme aldığını ifade eden Nef, bu anlamlı mektuptan tam 100 yıl sonra, 30 Ekim 2023’te paylaştığı mektupta, Cumhuriyet’e olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

        “Ve bugün 30 Ekim 1923’te Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılının ilk gününde, biz buradayız. Bu emanet hepimizin. Umutla, kararlılıkla, milletçe sahip çıkmak, bir zerresinden bile vazgeçmeden daha ileri götürmek zorundayız. Aldığımız emanetle borcumuz geleceğe.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Habertürk Anasayfa