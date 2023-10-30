Nef’ten Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına mektup

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“Yılmamak, kalkınmak, ilerlemek, milli egemenliğe dayalı, uygar ve özgür bir toplum oluşturmak ve bu büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bu ana kadar bu ideali koruyarak geldik. Bundan sonra daha hızlı yürümek zorundayız. Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim.”

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ekim 1923’te, Cumhuriyeti ilan ettikten bir gün sonra, bu mektubu kaleme aldı.

Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin aydınlık geleceğe uzanan yolculuğunda, “büyük görevin” sorumluluğu ve onuru ile hareket eden Nef, Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı mektuptan ilhamla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk gününde anlamlı bir mektup yayınladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ekim 1923 tarihli mektubunu tek bir kişi için değil, bir ulus için kaleme aldığını ifade eden Nef, bu anlamlı mektuptan tam 100 yıl sonra, 30 Ekim 2023’te paylaştığı mektupta, Cumhuriyet’e olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Ve bugün 30 Ekim 1923’te Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılının ilk gününde, biz buradayız. Bu emanet hepimizin. Umutla, kararlılıkla, milletçe sahip çıkmak, bir zerresinden bile vazgeçmeden daha ileri götürmek zorundayız. Aldığımız emanetle borcumuz geleceğe.”