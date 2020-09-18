KEMAL BELGİN: Diagne’nin iki kafa golü vuruş olarak iyiydi de rakip savunmanın yerleşim hatalarının hediyesiydi aynı zamanda. Galatasaray savunmasının göbeğindeki ikili Taylan’ın da koruması altında tabii ki rakibin de etkisizliği sayesinde rahat bir oyun çıkardı diyebiliriz. Şöyle bir toparlarsak, tabii ki bizim temsilcimizin Azerbaycan gibi futbolun henüz belli bir yerinde bulunmayan rakip karşısında yukarıda da değindiğim gibi her türlü şartta turu cebine koyması gerekirdi ve öyle de oldu.