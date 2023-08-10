Neftçi Bakü - Beşiktaş: 1-3 (MAÇ SONUCU)

Beşiktaş, Avrupa'da esmeye devam ediyor! Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında konuk olduğu Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla devirerek tur kapısını araladı.

Azerbaycan temsilcisi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, 14'te Aboubakar, 23'te Muleka ve 62'de Salih Uçan'ın golleriyle zafere uzandı.

Neftçi Bakü'nün tek golü 79'da Lebon'dan geldi.

14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayı üzerindeki pasında şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

60'ıncı dakikada Muleka'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Onur Bulut'tan önce kaleci Brkic meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen top yeniden Muleka'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

62'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Önde yapılan baskı sonrasında Neftçi Bakü savunması hata yaptı. Yapılan pas hatası sonrasında penaltı noktası yakınında topu önünde bulan Salih Uçan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

79'uncu dakikada Neftçi Bakü farkı 2'ye düşürdü. Onana'nın kısa kalan pasında topu önünde bulan Olanare savunma arkasına sarkan Ozobic'i gördü. Ceza sahası son çizgisinde Amartey'den topu kurtaran Ozobic'in yerden pasında müsait durumdaki Lebon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

87'nci dakikada Neftçi Bakü ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Makhmudov'un vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

88'inci dakikada sol kanattan topla hareketlenen Lebon, çizgiye kadar inip yerden içeri çevirdi. Ozobic'in vuruşunda Onur Bulut çizgi üzerinde gole izin vermedi.