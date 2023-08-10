Neftçi Bakü - Beşiktaş: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında konuk olduğu Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan kaydetti. Neftçi'nin tek golü Lebon'dan geldi.
Beşiktaş, Avrupa'da esmeye devam ediyor! Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında konuk olduğu Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla devirerek tur kapısını araladı.
Azerbaycan temsilcisi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, 14'te Aboubakar, 23'te Muleka ve 62'de Salih Uçan'ın golleriyle zafere uzandı.
Neftçi Bakü'nün tek golü 79'da Lebon'dan geldi.
RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA
Beşiktaş ile Neftçi Bakü arasındaki rövanş karşılaşması 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Siyah-beyazlılar rakibini elemesi halinde play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayı üzerindeki pasında şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
23. dakikada siyah-beyazlılar skoru 2-0 yaptı. Salih Uçan'ın ceza sahası içindeki pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gedson Fernandes'in yerden sert ortasında, Muleka altıpas içinde topu filelerle buluşturdu: 0-2.
30. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda, kalecinin teması sonrası top kornere çıktı.
40. dakikada Saief'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
60'ıncı dakikada Muleka'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Onur Bulut'tan önce kaleci Brkic meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen top yeniden Muleka'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
62'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Önde yapılan baskı sonrasında Neftçi Bakü savunması hata yaptı. Yapılan pas hatası sonrasında penaltı noktası yakınında topu önünde bulan Salih Uçan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
79'uncu dakikada Neftçi Bakü farkı 2'ye düşürdü. Onana'nın kısa kalan pasında topu önünde bulan Olanare savunma arkasına sarkan Ozobic'i gördü. Ceza sahası son çizgisinde Amartey'den topu kurtaran Ozobic'in yerden pasında müsait durumdaki Lebon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.
87'nci dakikada Neftçi Bakü ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Makhmudov'un vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
88'inci dakikada sol kanattan topla hareketlenen Lebon, çizgiye kadar inip yerden içeri çevirdi. Ozobic'in vuruşunda Onur Bulut çizgi üzerinde gole izin vermedi.
STAT: Neftçi Arena
HAKEMLER: Lukas Fahndrich, Jonas Erni, Guillaume Maire
NEFTÇİ BAKÜ: Brkic - Zulfugarli (Dk. 46 Koffi), Matias, Tamas, Salahli (Dk. 46 Olanare), Jaber, Makhmudov, Yusifli (Dk. 46 Ozobic), Saief, Shinyashiki, Lebon (Dk. 90+5 Hajiev)
BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş (Dk. 64 Onana), Hadziahmetovic (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan (Dk. 77 Rebic), Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 89 Oğuzhan Akgün), Aboubakar (Dk. 77 Semih Kılıçsoy)
GOLLER: Dk. 79 Lebon (Neftçi Bakü) - Dk. 14 Aboubakar, Dk. 23 Muleka, Dk. 62 Salih Uçan (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Jaber, Saief, Makhmudov (Neftçi Bakü) - Rosier (Beşiktaş)