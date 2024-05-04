Lezzetin gölgesinde kalan koku: Sarımsak neden nefesin kokmasına sebep olur?
Sarımsak birçok insanın yemeklere koyduğu bir yiyecektir. Ancak yedikten sonra oluşan kötü kokusu yüzünden bazı insanlar tüketmeyi tercih etmeyebiliyor. Peki, sarımsak neden ağızda kötü kokuya sebep oluyor? İşte, sizin için sarımsağın içindeki bileşikler ve kokusunun sebebi!
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Bazı yiyecekler yerken güzel olsa da yedikten sonra ağızda kötü bir koku oluşturabilir. Bu yiyeceklerden biri olan sarımsağın lezzeti de pek çok yemeğe güzel bir tat katsa da ağızda uzun süre bıraktığı kalıcı koku birçok kişi için endişe verici olabiliyor. Haberimizde araştırmalara göre sarımsağın ağızda neden kötü kokuya sebep olduğunu derledik. İşte, detaylar...
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SARIMSAK NEDEN KOKAR?
Ohio Eyalet Üniversitesi'nde gıda bilimi ve teknolojisi profesörü Sheryl Barringer, sarımsak doğramanın sülfit adı verilen kimyasal bileşiği ortaya çıkardığını söyledi. Yani, sarımsağı pişirdiğinizde sülfit molekülleri havaya yükselerek odayı kokusuyla dolduruyor.
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İÇİNDEKİ BİRÇOK BİLEŞEN KARAKTERİSTİK AROMASINI OLUŞTURUYOR
Sarımsağı doğradığınızda ya da ezdiğinizde sarımsağın yapısı zarar gördüğünden içerisindeki bir enzim harekete geçer. Bu enzim allisin adlı sarımsağın kendine özgü kokusunu ona sağlayan ana bileşiği açığa çıkarır. Sarımsağın vücuttaki sindirimi sırasında ise allisin adlı bu bileşik 4 ayrı kokulu kükürt bileşiğine ayrışır.
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BU BİLEŞENLERDEN SADECE BİR TANESİ KOKUYA SEBEP OLUYOR
Alil metil sülfit (AMS), sarımsağın karakteristik aroması oluşturan birçok bileşeninden yalnızca biridir. Ancak Barringer’a göre bu kadar hızlı bir şekilde kanınıza karışacak kadar küçük olan tek bileşiktir. AMS, ciğerlerinizden geçerken oksijen ve karbondioksitin vücudunuza girip çıkmasını sağlayan zarlardan da zahmetsizce geçer.
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Nefes verdiğinizde ise karbondioksit ile birlikte bir miktar AMS salgılarsınız Yani bu bileşik sadece nefesinizin kokmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımınıza sızdıkça terinize ve çişinize de karışır.
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MİDEYE ULAŞANA KADAR AĞIZDA SARIMSAK KOKUSU OLMUYOR
Barringer, sarımsak yedikten sonra sarımsağın mideye ulaşmasına kadar geçen süreçte sarımsağın nefesi kokutmadığını aktardı. Sarımsak ancak mideye indiğinde oradaki mide suları sarımsağı daha da parçalayarak sülfitleri, diğer vitaminleri ve mineralleri açığa çıkarır.
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Sonrasında bu moleküllerin çoğu bağırsaklara gider. Burada AMS adı verilen küçük bir molekül, mide zarından geçip kan dolaşımına karışacak kadar küçüktür. Yani bu molekül, mideye indikten sonra kan dolaşımına karışarak vücutta kokuya sebep olur.
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KOKUYU GİDERMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?
Barringer, sarımsak kokusunun vücuttaki etkisinin 24 saate kadar sürebileceğini söyledi. Bununla birlikte Gıda Bilimi dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir araştırmada elma, marul veya nane yemenin kişinin soluduğu sarımsak yan ürünlerinin konsantrasyonunu önemli ölçüde azalttığı bulundu.
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Bu gıdalar işe yarama sebebinin ise sülfitlere bağlanan ve onları havaya uçamayacak kadar büyük hale getiren fenolik bileşikler içermeleri olduğu aktarıldı.
Kaynak: Journal of Food Science, National Public Radio, Live Science
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