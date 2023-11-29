Neden mankenler defile sırasında asla gülümsemez ve ciddi durur?

Mankenler, muhteşem fizikleri ve podyum yürüyüşleriyle herkesi kendine hayran bırakan moda figürleridir. Tarzlar ve konseptler değişse de tüm mankenlerin ortak bir tavrı var; podyumda asla gülümsememek. Bu bir kural mı ve eğer kuralsa neye hizmet ediyor? Bunun birkaç sebebi var.