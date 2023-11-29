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        Haberler Yaşam Neden mankenler defile sırasında asla gülümsemez ve ciddi durur?

        Neden mankenler defile sırasında asla gülümsemez ve ciddi durur?

        Mankenler, defile sırasında kasıtlı olarak gülümsemez. Bunun birçok sebebi olsa da ana nokta; mankenlerin değil, kıyafetlerin öne çıkarılmasını içerir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:23
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        • 1

          Mankenler, muhteşem fizikleri ve podyum yürüyüşleriyle herkesi kendine hayran bırakan moda figürleridir. Tarzlar ve konseptler değişse de tüm mankenlerin ortak bir tavrı var; podyumda asla gülümsememek. Bu bir kural mı ve eğer kuralsa neye hizmet ediyor? Bunun birkaç sebebi var.

        • 2

          Defileler, mankenler için saatler boyunca hazırlanmak ve yüksek bir tempo demek. Bu tempo arasında podyumda, samimi bir şekilde gülümsemek oldukça zorlayıcı olabilir. Özellikle vuran bir ayakkabı giydiğinizde veya düşmemek için konsantre olmanız gerektiği zamanlarda, içten bir gülümseme neredeyse imkânsızdır.

        • 3

          Mankenler her zaman uygun şartlarda defileye çıkmaz. Havanın çok sıcak olduğu bir dönemde kışlık kıyafetlerin tanıtıldığı bir defile ayrıca zorlayıcıdır. Gülümsendiğinde kimse fotoğrafların iyi çıkacağına garanti veremez ama mimiksiz bir yüz asla kötü sürprizler yaratmaz.

        • 4

          Diğeri ise bir duruş sergilemekle ilgilidir. Podyumda sergilenen kıyafetlerin, kişiyi kendinden emin ve güçlü hissettireceğine dair algı yaratması gerekir. Bu algı, mankenlerin ciddi duruşu ile desteklenir ve ortaya güçlü ve bütüncül bir mesaj çıkar.

        • 5

          Bununla beraber, bir mankenin gülümsemesi dikkat dağıtabilir. Oysa bir defileden beklenen şey kıyafetlerin öne çıkartılmasıdır ancak mankenlerin dikkat çekici mimikleri, defilenin ana konusunu perdeleyebilir.

        • 6

          Defile sırasında mankenlerden beklenen 'yürüyen eslbise askıları' olmalarıdır. Mümkün olduğunca ruhsuzlaşmak, kıyafetlerin öne çıkmasını sağlar.

          Fotoğraflar: İHA, AA

          Kaynak: The New York Times, Fashion United

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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