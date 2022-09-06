"Neden ilk bizim şarkımız çalmadı!" Düğün karıştı!

"Neden ilk bizim şarkımız çalmadı! Düğün karıştı! - Güncel haberler

İHA

Konya'da önceki gece saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

FARKLI ŞARKILAR İSTEDİLER İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi.

KAVGA SALON DIŞINA DA TAŞTI Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Salon dışarısında devam eden tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ Görüntülerde, kavgaya karışan tarafların birbirlerine sözlü tartışma yaptığı sırada polis ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor. BİR KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrılırken, gelin ve damadın yakınlarından fenalaşan bir kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Düğün merasimi ise sonlandırıldı.