Hamilelik sırasında midede ekşime ve yanma olduğunda, bebek saçlı doğacak derler. 2006 yılında araştırmacılar, hamilelikte mide ekşimesinden şikayet eden 28 kadından 23’ünün bebeğinin saçlı doğduğunu ortaya koydular. Yani söylenti doğruymuş diyebiliriz.
Bir diğer inanış ise bebeğin saçlı veya saçsız doğmasının hamilelik sırasında anneden aldıkları hormonların bir sonucu olduğudur. Neden bazı bebekler saçlı doğar?
Saçlı doğan bebeğin saçları değişebilir
Her bebek deri altında saç hücreleri ile doğar, doğumda saçı olsa da olmasa da. Bebeklerin saçları doğduktan sonra dökülebilir. Pek azı aynı kalır. Gür saçlı bebek bir anda saçsız kalabilir. Saçsız bebek ise kalın saçlar çıkarmaya başlayabilir. Doğum sırasındaki saçın durumu ilerleyen zamanda hızla değişebilir.
Genetik olabilir
Neden bazı bebekler saçlı bazıları saçsız doğar, bilimin yüzde yüz bir cevabı yok. Genlerin ve DNA’nın rolü olabileceği düşünülüyor. Genellikle hamileliğin otuzuncu haftasında saç oluşmaya başlar ve bu durumda da bebek saçlı doğar.
Hormonlardan kaynaklanabilir
Hamilelikte rahim içinde hormon seviyeleri artar ve bu durum bebekte saç çıkmasına neden olabilir. Ancak bebek doğar doğmaz saç büyümesi yavaşlar ve hızlıca döküldüğü sıklıkla görülebilir.
Bebeğin saçsız olması besin eksikliği değildir
Yanlış inanışların başında, saçsız bebeklerin yeterince besin alamadığı düşüncesi vardır. Bebekte kalsiyum gibi besinlerin eksikliğinden endişe edilse de bu doğru değildir. Bebeklerde 1 yaşına kadar saç kökleri yetersizdir ve uzama yerine dökülme görülmesi de normaldir. Saç dökülmesi demir eksikliğini gösteriyor olsa da bir yaşından küçük bebeklerde bunun için başka işaretlere bakılır.
Bebek saçları çok ince olabilir
Yeni doğanların vücudunu kaplayan tüylere lanugo adı verilir. Fetüs, hamileliğin dördüncü ve beşinci aylarında lanugo geliştirmeye başlar ve altıncı yedinci ayda dökerler. Lanugo genelde doğumda kaybolur ama yine de bazı bebeklerde bu çok ince tüyler görülebilir.
Bebeklerin saç dökmesi normaldir
Saçlı doğan bebeklerin büyük çoğunluğu ilk altı ayda bunları dökerler. Saç derisinin yastığa veya yatağa sürtünmesi, çarpma gibi nedenler yaygın görülür. Daha fazla hareket ettikçe kafaları daha az yüzeye temas eder. Dökülme de böylece durur.
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