Ünlü oyuncu vefat etti

Hollywood'un ünlü karekter oyuncusu Ned Beatty, 83 yaşında hayata veda etti. 'Superman', 'Kurtuluş', 'Şebeke'deki rolleriyle tanınan Beatty, 1937'de Kentucky eyaletinin Lousville dünyaya geldi. Ned Beatty, oyunculuk kariyerine yerel tiyatrolarda başladıktan sonra 1972'de 'Kurtuluş' ile sinemaya adım attı.

Ned Beatty, 1976 yapımı 'Şebeke'deki televizyon yöneticisi 'Arthur Jensen' rolüyle, 'En İyi Yardımcı Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilmişti. Kariyeri boyunca 49 film, 35 TV dizisinde rol alan Beatty, son olarak 2014'te 'TCM Twenty Classic Moments'de kamera karşısına geçmişti.