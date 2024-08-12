Necip Uysal: Beşiktaş için hazırım

Beşiktaş'ın emektar futbolcularından Necip Uysal, 2-0'lık Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Necip Uysal yaptığı açıklamada, "Çok kötü bir saha vardı. İlk haftalar hep zordur. Samsun deplasmanı da zordur. Buradan 3 puanla ayrılmak iyi oldu. şimdi Antalyaspor maçına odaklanacağız." dedi.

"BEŞİKTAŞ İÇİN HER ZAMAN HAZIRIM"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu burada. ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulübüm bana ne kadar görev verirse o kadar devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.