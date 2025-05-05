Necip Naşit Özcan'ın cenaze günü belli oldu
Dün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, son yolculuğuna 8 Mayıs Perşembe günü uğurlanacak
Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Özcan, tedavi gördüğü hastanede dün 68 yaşında hayatını kaybetti.
Necip Naşit Özcan, perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak. Oyuncunun, cenazeye yurt dışından katılacak olan akrabaları için perşembe günü defnedileceği öğrenildi.
Usta oyuncu Hülya Koçyiğit; "Tiyatro ve ekranların kıymetli ismi, yönetmen, seslendirme sanatçısı, tiyatro oyuncusu Naşit Özcan’ı kaybetmenin üzüntüsünü içindeyim. Ah Adile Abla, bizim için bu bir ayrılık, sizin için ise bir kavuşma biliyorum… Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Sibel Taşçıoğlu da, "Kıymetli arkadaşım, yolun ışıkla dolsun" mesajını yayımladı.
Necip Naşit Özcan, 9 Şubat 2024'te; "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" mesajıyla paylaşımda bulunmuştu.
Necip Naşit Özcan, tiyatro oyunlarının yanı sıra 'Şaban Askerde', 'Şen Dullar', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası'nın da aralarında olduğu pek çok yapımda rol almıştı.