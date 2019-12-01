Necati Şaşmaz'la boşanma aşamasında olan Nagehan Şaşmaz, ünlü oyuncunun Amerikalı bir kadınla evli olduğunu iddia etmişti. Necati Şaşmaz cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Ünlü oyuncunun avukatı Altın Mimir, yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanladı.

Mimir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

NECATİ ŞAŞMAZ CEPHESİNDEN O İDDİALARA AÇIKLAMA

Bugün bir takım magazin gazeteleri ve sosyal medya hesaplarında müvekkil hakkında gerçeğe aykırı olarak yapılan haberler ve paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; haber içeriklerinde geçen “hileli evlilik sebebiyle C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması” ile ilgili olarak müvekkile ulaşmış bir tebligat olmadığı gibi suç duyurusu ile ilgili bir bilgimiz de bulunmamaktadır.

Müvekkilimiz hakkında yapılan tek suç duyurusu, Nagehan Şaşmaz’ın “Ağır kusurlu” olduğunu gösteren WhatsApp mesajlarının, boşanma davasının görüldüğü mahkemeye sunulmuş olması sebebiyle müvekkil hakkında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” şikayeti ile yapmış olduğu suç duyurusudur.

Bu noktada önemle altını çizmek istediğimiz husus Nagehan Şaşmaz taraflar arasındaki boşanma davasında gizlilik ve basın yasağı kararlarını delmek için kendince çeşitli hileli davranışlarda bulunarak Cuma günü verdiği dilekçeleri hafta sonu haber yaptırmak için basına servis etmesidir.

Söz konusu suç duyurusu doğru ise suç duyurusunun henüz yetkili Anadolu Cumhuriyet Savcısı’na dahi ulaşmadan, dilekçenin Çağlayan Adliyesi’ndeki adliye muhabirine ulaştırılmış olması her şeyi kanıtlamaktadır.

Necati Şaşmaz'ın 2001 yılındaki boşanma ilamı

Haber içeriğinde belirtilen ve müvekkilimizin ABD vatandaşı bir kadınla evli olduğu iddiası ise tamamen büyük bir yalan ve iftiradır. Zira müvekkilim ekteki metinden de anlaşılacağı üzere 2001 yılında boşanmış olup Nagehan Şaşmaz da bunu bilmektedir.

Hal böyle iken Nagehan Şaşmaz kendi ağır kusurlu davranışlarını gizlemek ve müvekkilden haksız menfaat elde etmek amacıyla bu ve benzeri bir kısım gerçek dışı iddialarla sürekli müvekkile yönlendirdiği tehdit ve şantajlar karşılıksız kalınca yaptığı iddia edilen suç duyurusunu basına servis ederek, müvekkilin itibarını sarsmak istemektedir.

Sayın basın mensuplarından, müvekkil ile evliliğini bir ranta dönüştürmek isteyen Nagehan Şaşmaz’ın bu hileli tutum ve davranışlarına paye vermemelerini önemle rica ederiz.

Bu iftirayı ortaya atan Nagehan Şaşmaz ve ilgililer hakkında süratle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.