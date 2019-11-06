'Kahraman' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerindeki kampanyalarının direktörlüğünü yapan siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, kampanya sürecini "Kahraman'ın Yolculuğu" adıyla kitaplaştırdı.

Özkan, İmamoğlu ile.

"SÜRECİN HER AŞAMASI"

Tanıtım bülteninde "Kahramanın Yolculuğu'nda, İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceğini etkileyecek ölçekte sonuçlar yaratacağı şimdiden görülen o olağanüstü altı ay, sürecin her aşamasını kahramanla birlikte yaşayan, İmamoğlu Kampanyası’nın direktörü Necati Özkan tarafından anlatılıyor" ifadeleriyle anlatılan kitap, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tepkisini çekti.

"EMEĞE SAYGISIZLIK..."

Kaftancıoğlu, Twitter'da yaptığı açıklamada "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" ifadelerini kullandı.

Özkan, Kahramanın Yolculuğu kitabı ile ilgili bu paylaşımı yapmıştı.