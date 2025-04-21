Nebahat Karyağdı'dan Novum Infantem sergisi

Bi’Nevi Galeri, temsil ettiği sanatçılardan Nebahat Karyağdı’nın son dönem çalışmalarından oluşan “Novum Infantem” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Dünya Sanat Gününe özel olarak 15 Nisan’da ziyaretçilere açılan sergi, 26 Nisan’a kadar görülebilecek. Sanatın evrensel gücüne işaret eden bu özel gün, Nebahat Karyağdı’nın yeni üretimlerini ilk kez izleyiciyle buluşturmak için anlamlı bir tarih olarak seçildi. Bu buluşma, yalnızca bir sergi değil, aynı zamanda sanatın dönüştürücü etkisine bir davet niteliği taşıyor.

Nebahat Karyağdı

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“Novum Infantem”, sanatçının soyut sanat üzerinden yürüttüğü içsel ve kavramsal bir keşfinin izlerini taşıyor. Karyağdı, bu serisinde figüratif resimlerindeki mekânsız arka planlardan yola çıkarak, soyut formlarla yeni bir görsel düzlem kuruyor. Sanatçı, dünyaya dair duyusal aldanışlarımızın, bireyin içsel yalnızlığına nasıl evrildiğini soyut formlarla anlatıyor.

Sergiye adını veren “Novum Infantem” —Latince’de “yeni doğan” anlamına geliyor—sanatçının bu üretim sürecinde deneyimlediği zihinsel ve estetik dönüşümün bir metaforu olarak öne çıkıyorr. Her bir kompozisyon, yeni bir düşüncenin, hissin ya da varoluşun doğum anı gibi izleyiciyle buluşuyor.Karyağdı’nın soyut dilinde, tasarım ilkeleri ve sanat elemanlarının bilinçli kullanımıyla oluşan görsel kompozisyonlar, izleyiciyi yalnızca estetik değil, düşünsel bir deneyime de davet ediyor. Soyut sanatın tarihsel gelişimine ve kültürel katmanlarına da göndermelerde bulunan bu seride; geometrik formlar, sert kenar stili ve çizgisel anlatım öne çıkarken sanatçı, kendi mitolojisini kurgular.

Nebahat Karyağdı sergiyle ilgili şunları söylüyor: “Arkitektonik bir estetik arayışı ve buna bağlı duyumsamadan çok, asal formların çok şey ifade ettiğini düşündüm. Geometrik formların evrenselliğinde, güncel bir renk paleti anlayışı içerisinde kendi mitolojimi kurgulamak istedim.”