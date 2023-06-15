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Nebahat Çehre: Yeni neslin canını sıktım - Magazin haberleri

Nebahat Çehre: Yeni neslin canını sıktım

Nebahat Çehre, Yeşilçam'dan geldiği için yüksek disiplinli olduğunu ve dizi setlerinde genç oyunculara cep telefonu kullanma yasağı getirdiğini söyledi. Çehre, "Hepsi kızım, hepsiyle görüşüyorum. Canlarım onlar ama biraz yeni neslin canını sıktım" ifadelerini kullandı

Giriş: 15.06.2023 - 07:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nebahat Çehre, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre, Yeşilçam'ın kendilerine disiplinli olmayı öğrettiğini ve bunun getirisini meslek yaşantısında gördüğünü anlattı.

  • "YENİ NESLİN CANINI SIKTIM"

    Dizi setlerinde yaşadıklarını anlatan Nebahat Çehre, "Mesela bu telefon işi... Kamera karşısında iken telefonun yanında olmaması gerekir çünkü sessize de alsanız uyarı geliyor. O uyarı oyunculuğu bozar, orada kendinizi öyle kaptırmışsınız ki rolünüze oradan çıkabilirsiniz ya da bana etki yapıyor. Onun için yasaklar getiriyorum. Tabii Yeşilçam'ın etkileri bunlar. Ben de bayılıyorum onlara. Hepsi benim kızım, hepsiyle görüşüyorum. Özür de diledim. 'Haklısınız, ben yeni nesilde değilim ama şuraya sokmayın. Size zarar veriyor' diyorum. Biz Yeşilçam'da nefes alamazdık. Yani 'Yönetmen ne diyecek?' diye... Öksüremezsin bile. O disiplin bende devam ettiği için biraz yeni nesilin canını sıktım" şeklinde konuştu.

  • "SETE MİNİBÜSLE GİDERDİK"

    79 yaşındaki Çehre, Yeşilçam'da zor şartlarda çalıştıklarını ancak o dönemin kendilere çok şey kattığını da sözlerine ekledi.

    Konuyla alakalı konuşan Nebahat Çehre, "Yeni nesli çok beğeniyorum, hepsi çok bilinçli çünkü. Şartlar çok değişti. Bizim şartlarla hiç alakası yok. Onlar şimdi Hollywood'la çalışıyorlar. Biz çok kötü şartlarda çalıştık. Sete minibüsle giderdik. O hayat bizi o kadar güzel yetiştirdi ki... Çok çektik ama oyunculuğumuza çok şey kazandırdı" açıklamasında bulundu.

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