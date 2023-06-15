"YENİ NESLİN CANINI SIKTIM"



Dizi setlerinde yaşadıklarını anlatan Nebahat Çehre, "Mesela bu telefon işi... Kamera karşısında iken telefonun yanında olmaması gerekir çünkü sessize de alsanız uyarı geliyor. O uyarı oyunculuğu bozar, orada kendinizi öyle kaptırmışsınız ki rolünüze oradan çıkabilirsiniz ya da bana etki yapıyor. Onun için yasaklar getiriyorum. Tabii Yeşilçam'ın etkileri bunlar. Ben de bayılıyorum onlara. Hepsi benim kızım, hepsiyle görüşüyorum. Özür de diledim. 'Haklısınız, ben yeni nesilde değilim ama şuraya sokmayın. Size zarar veriyor' diyorum. Biz Yeşilçam'da nefes alamazdık. Yani 'Yönetmen ne diyecek?' diye... Öksüremezsin bile. O disiplin bende devam ettiği için biraz yeni nesilin canını sıktım" şeklinde konuştu.