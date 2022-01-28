Ne yaparsanız yapın, bir türlü ısınamıyorsanız...

İHA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Almacıoğlu, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte anne ve babaları en çok tedirgin eden durumlardan biri olan çocuklarda ateş yükselmesinin farklı nedenleri olabileceğine dikkat çekti.

Özellikle küçük yaştaki çocukların dikkatli takip edilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, “Çocuklarda sık karşılaşılan enfeksiyona bağlı bakteri, parazit, virüs, vb. hastalıklar, mikroorganizmalara vücudun direnmesi sonucu ortaya çıkmaktadır” dedi.

"ATEŞE ZAMANINDA MÜDAHALE ETMEK ÖNEMLİ"

Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, “Özellikle kış mevsiminde çocuklarda çok karşılaştığımız kimi zaman da önemli sağlık sorunlarının göstergesi olan yüksek ateşe zamanında müdahale edebilmek önemlidir” şeklinde konuştu.

Çocuklarda ateş ölçümü konusunda da uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, “El ile hissedilen ateş genellikle güvenilir değildir. Bu konuda hassas ateş ölçerler gerçek vücut ısısını gösterecektir. Ateş ölçümünde koltuk altından 37,2 C, kulaktan ise 37,8 C’ye kadar normal sınırlar içindedir” ifadelerine yer verdi.

Almacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak ateş ölçerken oda sıcaklığı ile çocuğun kıyafetlerinin kalın olması vücut ısısını artıran unsurlar arasında olduğu göz ardı edilmemelidir” diyen Dr. Öğr. Üyesi şöyle devam etti: “Enfeksiyon hastalıklarının ilk belirtisi genellikle ateştir. Küçük yaş gruplarında diş çıkarmak ateşe yol açabilir, ancak özellikle beş yaşına kadar viral enfeksiyona bağlı orta kulak iltihabı, alt-üst solunum yolu enfeksiyonları kaynaklı hastalıklar, genellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonları, zatürree vb. ateşli hastalıkların görülme oranı yüksektir."

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ateşi yüksek olan özellikle küçük yaşlardaki çocukların hızlı su kaybı yaşayabileceklerine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, şu uyarılarda bulundu: “Bu durumda çocuğu susuz bırakmamak gerekir, mümkünse çorba, taze meyve suyu tüketmesi sağlanmalıdır. Alnına, koltukaltı, kasık gibi bölgelere ıslak bezle kompres yapmak ateşin düşürülmesinde etkili olabilir. Çocuğun kalın giydirilmemesi gerekir. Ancak öncelikle çocuğun durumuyla ilgili doktoruyla görüşülmesi ve ilaçların doktor kontrollüyle verilmesi büyük önem taşır.”

DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKEN DURUMLAR

Dr. Öğr. Üyesi Almacıoğlu, mutlaka doktora ulaşılması gereken durumları ise şöyle sıraladı: "Üç aylığa kadar ateş görülen tüm çocuklar ne olursa olsun mutlaka doktor tarafından görülmelidir. İki yaşından küçük çocuklarda 24 saatten, iki yaşından büyük çocuklarda ise üç günden fazla süren ateş varsa ve ateşe ciltte döküntüler eşlik ediyorsa, ateşin düşmesine rağmen çocukta huzursuzluk, ağlama, sürekli uyku hali görülüyorsa, nefes almada güçlük yaşıyorsa, öksürük, hırıltı, kulakta, boğazda, karında ağrı, sürekli kusma, besin tüketiminde zorluk, daha önceden yaşanan havale öyküsü, bıngıldakta çökme veya şişlik, eklemlerde kızarıklık, vb. durumlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır."