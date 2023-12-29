‘Ne Gemiler Yaktım’ın merakla beklenen 5. bölüm tanıtımı yayınlandı

REKLAM advertisement1

Fidan, tutuklanan Yasemin’i kurtarması için Rutkay’dan ilk kez yardım istiyor. Tanıtımda köşke giden Toprak’ın, Fidan’ın boynundaki morlukları görmesi tansiyonu yükseltiyor. Neriman’ın; Fidan’ın, Toprak’ı odasında ağırladığını söylemesi üzerine öfkelenen Rutkay’ın Toprak’la karşı karşıya gelmesi yeni bölüme dair merakı arttırıyor.

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

REKLAM

İşte Ne Gemiler Yaktım 5. Bölüm Tanıtımı;

‘Ne Gemiler Yaktım’ yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!