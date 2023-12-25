Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Ne Gemiler Yaktım’ın heyecan dolu yeni bölümünden özel sahne yayınlandı

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölümünden özel sahne

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi 'Ne Gemiler Yaktım'ın yarın akşam yayınlanacak dördüncü bölümünden dikkat çeken yeni bir sahne yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 00:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyecan dolu yeni bölümünden özel sahne
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rutkay’ın kızları Zeynep için konakta doğum günü partisi düzenleyeceğini söylemesi üzerine Fidan’ın verdiği tepki herkesi şaşırtıyor. Bu habere inanamayan ve sinirleri bozulan Fidan’ın kahkahalar atması yeni bölümde Fidan ve kızının yaşayacaklarına dair merakı artırıyor.

        REKLAM

        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

        İşte Ne Gemiler Yaktım 4. Bölümünden Yeni Sahne;

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Faul derbisi!
        Faul derbisi!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        Birçok kent kar yağışına teslim oldu!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Habertürk Anasayfa