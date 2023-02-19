Murphy finaldeki smaçlarından ortalama 49 puan aldı. Jürinin iki smacına da 50 tam puan verdiği McClung yarışmanın galibi oldu.

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