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NBA'in sürpriz smaç şampiyonu Mac McClung!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2023 kapsamındaki smaç yarışmasını, Philadelphia 76ers'tan Mac McClung kazandı.

Giriş: 19.02.2023 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'in sürpriz smaç şampiyonu Mac McClung!
AA

ABD'nin Salt Lake City kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasında New Orleans Pelicans'tan Trey Murphy ve Philadelphia 76ers'tan Mac McClung finale yükseldi.

Murphy finaldeki smaçlarından ortalama 49 puan aldı. Jürinin iki smacına da 50 tam puan verdiği McClung yarışmanın galibi oldu.

76ers ile sözleşme imzaladığı 14 Şubat öncesi NBA Gelişim Ligi takımlarından Delaware Blue Coats'ta oynayan 24 yaşındaki McClung'ın, havada 360 dereceden fazla döndüğü son smacı salondaki seyircileri ayağa kaldırdı.

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