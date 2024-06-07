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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA Finalleri başladı; Celtics ilk maçı farklı kazandı - Basketbol Haberleri

        NBA Finalleri başladı; Celtics ilk maçı farklı kazandı

        NBA Finalleri'nin ilk maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 107-89'luk skorla mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:33
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        Celtics ilk maçı farklı kazandı
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        TD Garden'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi Boston Celtics; Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum ve Al Horford ilk 5'iyle başladı. Konuk takım Dallas Mavericks ise Luka Doncic, Kyrie Irving, Derrick Jones Jr., P.J. Washington ve Daniel Gafford ile parkeye çıktı.

        İLK YARIYA PORZINGIS DAMGASINI VURDU

        Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, sakatlığını atlatarak 38 gün sonra parkelere dönen Kristaps Porzingis'in kenardan gelerek verdiği katkıyla Celtics, ilk çeyreğin ortalarından itibaren farkı açmaya başladı. Hem hücumda, hem de savunmada etkili performans gösteren Celtics, Mavericks karşısında ilk çeyreği 37-20 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte de etkili performansını göstermeye devam eden Celtics, çeyreğin bitimine 4 dakika kala farkı 29 sayıya kadar çıkardı. Çeyreğin son bölümünde küçük bir mini seri yakalayan Mavericks, farkı 21'e düşürmeyi başarsa da ilk yarıyı 63-42 geride kapattı.

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        İKİNCİ YARI BAŞINDA MAVERICKS FARKI TEK HANELERE İNDİRDİ

        Soyunma odasına çift haneli farkla geride giden Mavericks, üçüncü çeyreğe adeta fırtına gibi başladı. Doncic'in önderliğinde Mavericks, çeyreğin bitimine 4.30 dakika kala farkı 8'e kadar düşürerek Celtics'e mola aldırdı. Mola sonrası 14-0'lık seri yakalayarak farkı tekrar çift hanelere çıkaran Celtics, üçüncü çeyreği 86-66 önde bitirdi.

        Karşılaşmanın son çeyreği karşılıklı basketlerle başlasa da Celtics, çift haneli farkı korumayı sürdürdü. Son bölümünün her iki takımın bench oyuncularının oynadığı maçta Celtics, Mavericks'i 107-89'luk skorla yendi. Bu sonuçla Boston Celtics, final serisinde Dallas Mavericks karşısında 1-0 öne geçti.

        KARŞILAŞMANIN EN SKORERİ DONCİC

        Maçın en skorer oyuncusu Mavericks'in Sloven yıldızı Luka Doncic oldu. Doncic müsabakayı 30 sayı, 10 ribaundla tamamladı. Toplam 6 oyuncunun çift haneye ulaştığı Celtics'te ise en skorer oyuncu Jaylen Brown oldu. Brown karşılaşmayı 22 sayı, 6 ribaund, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı. Celtics'te öne çıkan diğer oyuncular ise Kristaps Porzingis ve Jayson Tatum oldu. Porzingis maçta 20 sayı, 6 ribaund ve 3 blok; Tatum ise 16 sayı, 11 ribaund ve 5 asist rakamlarına ulaştı.

        İKİNCİ MAÇ PAZAR GECESİ

        NBA Finalleri'nin ikinci maçı pazar gününü pazartesiye bağlayan gece TSİ 03.00'da yine Boston Celtics'in ev sahipliğinde oynanacak.

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