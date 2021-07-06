NBA izleyicilerinin ilgiyle takip ettiği dinal maçları tarihleri ve maç saatleri belli oldu. 2021 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisi MilwaukeeBucks - Phoenix Suns maçıyla başlıyor. İşte 2021 NBA finali hakkında merak edilenler...

NBA FİNALİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MilwaukeeBucks ile Phoenix Suns arasındaki 2021 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçı, yarın TSİ 04.00'te oynanacak ve müsabaka S Sport kanalından yayımlanacak.

Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ve Jrue Holiday'in sürüklediği Bucks ile kadrosunda Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton gibi önemli isimleri barındıran Suns, 75. NBA Finalleri'nde karşılaşacak.

Doğu Konferansı şampiyonu Bucks (1971, 1974, 2021) da Batı Konferansı şampiyonu Suns (1976, 1993, 2021) da 3'üncü kez finalde mücadele edecek.

Normal sezondaki galibiyet yüzdesi daha yüksek olduğu için saha avantajına sahip Suns, serinin ilk 2 karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Seride 4 maçtan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"nı müzesine götürecek.

47 yıl sonra ilk finaline çıkacak Bucks, tarihindeki tek şampiyonluğunu, Kerim Abdülcabbar'ın önderliğindeki kadrosuyla 1971'de elde etti. 28 yıl sonra ilk defa final oynayacak Suns'ın ise şampiyonluğu bulunmuyor.

Dizindeki sakatlık nedeniyle Doğu Konferansı finalinin son 2 maçını kaçıran Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

2021 NBA FİNAL MAÇLARI

1. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (Yarın TSİ 04.00)

2. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (9 Temmuz Cuma TSİ 04.00)



3. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (12 Temmuz Pazartesi TSİ 03.00)

4. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (15 Temmuz Perşembe TSİ 04.00)

5. Maç (gerekirse): Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (18 Temmuz Pazar TSİ 04.00)

6. Maç (gerekirse): Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (21 Temmuz Çarşamba)

7. Maç (gerekirse): Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (23 Temmuz Cuma)