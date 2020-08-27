NBA yönetimi, Jacob Blake için yapılan boykot açıklamalarının ardından bu geceki müsabakaların ertelendiğini açıkladı.

NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçları öncesinde 4 takımın basketbolcuları, boykot kararı uygulayacaklarını açıklamıştı.

Bu açıklamaların ardından NBA'de bu gece oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic ile Houston Rockets - Oklahoma City Thunder ve Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers maçları ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalırken, bu olay ABD genelinin ardından NBA'de de büyük yankı buldu.

NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic maçında basketbolcular, kendi aralarında konuşarak boykot kararı aldı. İki takım basketbolcularının maça çıkmaması dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, bunun üzerine Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçı öncesinde de basketbolcular, boykot kararı uygulayacaklarını açıkladılar.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim istiyoruz, bıktık" ifadelerini kullanırken, oyuncunun bu tepkisi büyük destek aldı.