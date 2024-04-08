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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Philadelphia 76ers, üst üste 5. galibiyetini elde etti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Philadelphia 76ers, üst üste 5. galibiyetini elde etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, iki uzatmaya giden maçta San Antonio Spurs'ü 133-126 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:28
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        Philadelphia'dan üst üste 5. galibiyet!
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        NBA'e 13 maçla devam edildi. Spurs'ü mağlup eden Doğu Konferansı 7'ncisi 76ers'ta kariyer sayı rekoru kıran Tyrese Maxey, 52 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalmayla takımının 44. galibiyetinde etkili oldu.

        Batı Konferansı son sırasındaki Spurs'te ise Victor Wembanyama'nın 33 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 7 blokluk performansı, sezonun 59. yenilgisini önleyemedi. Ev sahibi Spurs'te milli oyuncu Cedi Osman, mücadelede forma giymedi.

        HOUSTON'IN PLAY-IN ŞANSI KALMADI

        Dallas Mavericks, uzatmaya giden maçta Houston Rockets'ı 147-136 mağlup etti.

        Sezonun 48. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı 5'incisi Mavericks'te Kyrie Irving 48 sayı, 7 ribaunt ve Luka Doncic 37 sayı, 9 ribaunt, 12 asistle oynadı.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği konuk takım Rockets'ta Dillon Brooks 29, Fred VanVleet 24 ve Jalen Green 21 sayı kaydetti. Peş peşe 5 olmak üzere 40. mağlubiyetini yaşayan Batı Konferansı 11'incisi Rockets'ın play-in şansı kalmadı.

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        ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 8 SAYI 7 RİBAUNT

        Golden State Warriors, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 118-110'luk skorla geçti.

        Bu sezon 43. galibiyetini alan Batı Konferansı 10'uncusu Warriors'ta Klay Thompson 32 ve Jonathan Kuminga 21 sayı üretti.

        Arka arkaya 12, sezonun 49. yenilgisini yaşayan Jazz'da Johnny Juzang 27 ve Keyonte George 25 sayı attı. Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 8 sayı, 7 ribauntla tamamladı.

        SONUÇLAR

        Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 120-118

        Dallas Mavericks-Houston Rockets: 147-136 (Uzatmada)

        Indiana Pacers-Miami Heat: 117-115

        Toronto Raptors-Washington Wizards: 130-122

        Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 105-113

        Orlando Magic-Chicago Bulls: 113-98

        Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 118-121

        Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 124-107

        San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 126-133 (Uzatmada)

        Milwaukee Bucks-New York Knicks: 109-122

        Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 77-107

        Golden State Warriors-Utah Jazz: 118-110

        Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 117-127

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