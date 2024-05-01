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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Philadelphia 76ers, New York Knicks'i devirdi - Basketbol Haberleri

        Philadelphia 76ers pes etmedi!

        NBA'de play-off ilk turunda Philadelphia 76ers, New York Knicks'i 112-106 yenerek seriyi 3-2'ye getirdi ve tur umudunu korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:40
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        Philadelphia pes etmedi!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda New York Knicks'i 112-106 yenen Philadelphia 76ers, seriyi 3-1'den 3-2'ye getirdi.

        NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitiren Philadelphia 76ers, 2. sırada tamamlayan New York Knicks'i uzatma sonunda 112-106 mağlup etti.

        76ers'ta Tyrese Maxey, 46 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Knicks'te Jalen Brunson'ın 40 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

        CAVALIERS 3-2 ÖNE GEÇTİ

        Play-off ilk turunda Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 104-103 yenerek seride 3-2 öne geçti.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28, Darius Garland ise 23 sayı kaydetti.

        Magic'te Paolo Banchero, 39 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

        BUCKS PES ETMEDİ!

        Milwaukee Bucks, Indiana Pacers'ı 115-92 mağlup ederek seriyi 3-1'den 3-2'ye getirdi.

        Bucks'ta Khris Middleton ve Bobby Portis, 29'ar sayı kaydetti.

        Pacers'ta ise Tyrese Haliburton, 16 sayı attı.

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