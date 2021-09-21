Sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, JJ Redick, "İlk takım, son takım ve aradakiler, çok minnettarım. Bugün resmi olarak basketboldan emekliliğimi açıklıyorum. Benim yolculuğumun ve kariyerimin parçası olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

NBA'de 15 yıl oynayan JJ Redick, Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks formaları giydi.