NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Heat, Magic'i yenerek 18. galibiyetine ulaştı.

Konuk takımda Max Strus 32 sayı, 7 ribaunt, Gabe Vincent 27 sayı, 4 asist, Kyle Lowry 11 sayı, 15 asistle galibiyete katkı sağladı. Ömer Faruk Yurtseven ise 21 dakika 16 saniye süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 12 ribauntla tamamladı.

Bu sezon 25. mağlubiyetini yaşayan Magic'te Franz Wagner 27 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Gary Harris 20 sayı, 5 asist kaydetti.

WARRIRORS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, deplasmanda Boston Celtics'i 111-107'lik skorla geçti.

Üst üste 3. olmak üzere 24. maçını kazanan Warriors'ta Stephen Curry 30 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Andrew Wiggins 27 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sezonun 15. yenilgisini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Jaylen Brown ise 20 sayı, 9 ribaunt üretti.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Miami Heat: 105-115

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-133

Boston Celtics-Golden State Warriors: 107-111

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 116-112 (Uzatmada)

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 126-128

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 110-92

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 125-116

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 105-124