        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Oklahoma City Thunder'dan tarihinin en iyi başlangıcı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Oklahoma City Thunder'dan tarihinin en iyi başlangıcı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 126-107 yendi. Oynadığı 8 maçı da kazanarak rekor bir başlangıç yapan Oklahoma City, kulüp tarihinin en iyi başlangıcına imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:34
        Oklahoma'dan tarihinin en iyi başlangıcı!
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 126-107 yendi. Sezona iddialı başlayan Thunder, Clippers deplasmanındaki mücadeleyi 19 sayı farkla kazandı. Bu sonuçla Oklahoma City, NBA tarihinde kulübün en iyi sezon başlangıcına imza attı.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 4 ribaunt, 12 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

        Clippers'ta ise James Harden, 25 sayı kaydetti.

        76ERS'TA MAXEY'İN 39 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

        Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'a 113-111 mağlup oldu.

        76ers'ta Tyrese Maxey'in 39 sayısı galibiyet için yeterli olmazken Adem Bona ise 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 blok kaydetti.

        Chicago Bulls'ta Josh Giddey; 29 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile "triple-double" yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

        Maçın ikinci çeyreğinde 65-41'lik skorla 24 sayı geriye de düşen Bulls'ta Nikola Vucevic, maçın bitimine 3 saniye kala bulduğu 3 sayı ile takımına galibiyeti getirdi.

