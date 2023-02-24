Ev sahibi Cavaliers'ta Evan Mobley'nin 31, Donovan Mitchell ve Darius Garland'ın 22'şer sayısı sezonun 24. yenilgisini önleyemedi. Cedi Osman ise 26 dakika 40 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 5 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Nikola Jokic'in 24 sayı, 18 ribaunt, 13 asistle "triple-double"lık performans sergilediği Nuggets'ta Michael Porter Jr 25, Kentavious Caldwell-Pope 17 ve Jamal Murray 16 sayı üretti. Nuggets, bu sezon Jokic'in "triple-double" yaptığı 22 maçı da kazanmayı başardı.

Bu sezon 43 galibiyete ulaşan Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, Jaylen Brown 30 sayı, 11 ribaunt ve Malcolm Brogdon 24 sayı, 7 asistle oynadı.