NBA play-off'ları ilk turuna 3 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Heat, Hawks ile karşılaştığı ikinci maçtan da galip ayrıldı.
Play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kıran Jimmy Butler, 45 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansıyla Heat'in galibiyetinde öne çıktı. Tyler Herro 15, Max Strus 14 sayı kaydetti.
Hawks'ta Bogdan Bogdanovic'in 29, Trae Young'ın 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
PELICANS SERİYİ EŞİTLEDİ
New Orleans Pelicans, Batı Konferansı'nın normal sezon lideri Phoenix Suns'ı deplasmanda 125-114 mağlup ederek seriyi 1-1'e taşıdı.
Pelicans adına Brandon Ingram, 37 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle serinin ikinci maçında yıldızlaşan isim oldu. CJ McCollum 23 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle galibiyete katkı sağladı.
Üçüncü çeyrekte sakatlanarak oyuna devam edemeyen Suns'ın yıldızı Devin Booker, 31 sayı üretti. Mikal Bridges 19, Chris Paul ise 17 sayı attı.
GRIZZLIES DURUMU 1-1 YAPTI
Batı Konferansı ilk tur eşleşmesinde Memphis Grizzlies, sahasında Minnesota Timberwolves'u 124-96 yenerek seriyi 1-1 yaptı.
Yedi basketbolcunun çift haneli sayıya ulaştığı Grizzlies'te Ja Morant, 23 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle oynadı. Jaren Jackson Jr ve Desmond Bane 16'şar sayıyla mücadele etti.
Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 20, Karl-Anthony Towns'ın 15 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!