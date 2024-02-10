NBA'de Lakers, ilk yarıda 87 sayı attığı Pelicans karşısında zorlanmadı
NBA'de Los Angeles Lakers, ilk yarıda 87 sayı attığı New Orleans Pelicans karşısında zorlanmadı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-122 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. İlk yarıda Pelicans potasına 87 sayı gönderen Lakers, salondan bu sezonun 28. galibiyetini alarak ayrıldı.
Lakers'ta D'Angelo Russell 30 sayı, 5 asist, Austin Reaves 27 sayı, 4 asist, LeBron James 21 sayı, 14 asistle skora katkıda bulundu.
Zion Williamson'ın 30 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynadığı Pelicans'ta, Brandon Ingram 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, CJ McCollum 19, Herbert Jones 13 sayıyla mücadele etti.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Houston Rockets ise deplasmanda Toronto Raptors'a 107-104 mağlup oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-127
Toronto Raptors-Houston Rockets: 107-104
Boston Celtics-Washington Wizards: 133-129
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 120-84
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 135-106
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 139-122