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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Konferans Finalleri Belli Oldu: Pacers ve Timberwolves Finalde - Basketbol Haberleri

        NBA'de Konferans Finalleri Belli Oldu: Pacers ve Timberwolves Finalde

        Amerikan Basketbol Ligi(NBA)'nde konferans finalleri belli oldu: Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers, New York Knicks'i geçerek Boston Celtics'in rakibi olurken; Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı eleyerek Dallas Mavericks ile eşleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:42
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        Wolves ve Pacers konferans finalinde!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde, New York Knicks'i 130-109 yenen Indiana Pacers, seriyi 4-3 kazanarak finalde Boston Celtics'in rakibi oldu.

        NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda; Pacers, Knicks'i 21 sayı farkla yenerek adını finale yazdırdı.

        Pacers'ta Tyrese Haliburton 26 sayı; Andrew Nembhard ile Pascal Siakam ise 20'şer sayı kaydetti ve Pacers'ı finale taşıdı.

        Knicks'te ise Donte DiVincenzo'nun 39 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

        Pacers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ile karşılaşacak.

        Batı Konferansı'nda Timberwolves, finalde

        Batı Konferans yarı finalinde, geçen sezonun şampiyonu Denver Nuggets'ı 98-90 yenen Minnesota Timberwolves, seriyi 4-3 kazanarak finale çıktı.

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        Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Jaden McDaniels, 23'er sayı kaydetti.

        Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, Nikola Jokic ise 34 sayı kaydetmesine rağmen bu performansları galibiyet için yeterli olmadı.

        Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks ile karşı karşıya gelecek.

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