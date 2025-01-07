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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Kings'ten üst üste 5. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Kings'ten üst üste 5. galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Miami Heat'i 123-118 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:33
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        NBA'de Kings'ten üst üste 5. galibiyet!
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        NBA'de 9 maç yapıldı. Kings, konuk ettiği Heat'i uzatmanın ardından 5 sayı farkla mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

        Kings'te DeMar DeRozan, 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Heat'te Tyler Herro, 26 sayı atarken performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        ADEM BONA'DAN 4 SAYI

        Phoenix Suns, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 109-99 yendi.

        Suns'ta Bradley Beal 25, Kevin Durant ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.

        76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 5 ribaunt, 1 blok kaydederken Tyrese Maxey'in 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        EDWARDS'TAN 37 SAYI

        Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 108-106 mağlup etti.

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        Timberwolves'ta Anthony Edwards, 37 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

        Clippers'ta Norman Powell 25, James Harden ise 22 sayı kaydetti.

        SONUÇLAR

        Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 118-115

        Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 99-109

        Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 99-113

        New York Knicks-Orlando Magic: 94-103

        Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 104-128

        Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 114-110

        Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 119-104

        Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 108-106

        Sacramento Kings-Miami Heat: 123-118 (Uzatmada)

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