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NBA'de Draft sıralamaları belli oldu: İşte Wembanyama'yı seçecek takım!

2023 NBA Draftı’nda takımların seçim sıralaması, çekilen draft piyangosu sonucunda belli oldu. 2023 Draftı'nda ilk sıradan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Fransız oyuncu Wembanyama'nın takımı da dolaylı yoldan belirlendi. İşte sıralama...

Giriş: 17.05.2023 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Draft sıralamaları belli oldu: İşte Wembanyama'yı seçecek takım!
HABERTURK.COM

2023 NBA Draftı’na artık sayılı günler kalmışken draft sıralamaları da lotarya çekilişiyle belli oldu.

Bu sezon play-off dışında kalan 14 takım galibiyet-mağlubiyet derecesine göre yüzdelik dilimleri paylaştı. Ligi son üç sırada tamamlayan Detroit Pistons, Houston Rockets ve San Antonio Spurs, %14 ile ilk sırayı alma şansı en yüksek olan takımlardı.

Lotarya çekilişi sonucunda gecenin talihlisi San Antonio Spurs oldu ve 23 Haziran gecesi ilk seçimi yapmaya hak kazandı.

Böylece 2023 Draftı’nda ilk sıradan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Fransız genç yıldız Victor Wembanyama’nın takımı da gayriresmi olarak belirlenmiş oldu.

Draft sıralamasında San Antonio Spurs’ü Charlotte Hornets ve Portland Trail Blazers takip etti. Houston Rockets 4. sıraya, Detroit Pistons ise 5. sıraya geriledi.

Kura sonucu ilk 14 sıra şöyle şekillendi:

1- San Antonio Spurs
2- Charlotte Hornets
3- Portland Trail Blazers
4- Houston Rockets
5- Detroit Pistons
6- Orlando Magic
7- Indiana Pacers
8- Washington Wizards
9- Utah Jazz
10- Dallas Mavericks
11- Orlando Magic (Chicago’dan takaslandı)
12- Oklahoma City Thunder
13- Toronto Raptors
14- New Orleans Pelicans

2023 NBA Draftı’nda ilk 10 sıradan seçilmesi beklenen oyuncular

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